Александр Григорян: «Фанаты «Луча» думают, что могут уничтожить меня в масштабах России. Но у меня обратное желание»

Автор: Евгений Морозов 0

Александр Григорян

Главный тренер «Луча-Энергии» Александр Григорян поделился мнением о ситуации, случившийся в рамках матча 33 тура ФНЛ против «Факела». Болельщик «Луча» бросил в Григоряна живого петуха.

«Ну, он не пролетел, я увидел его уже на поле. Что касается реакции, какая она может быть? Увидел петуха, вспомнил восьмой сектор. Эти ребята сразу, как я был назначен второй раз главным тренером «Луча», сказали: «Нас не интересует, как команда будет играть. Мы сделаем все возможное, чтобы Григоряна во Владивостоке не было».

Сейчас они пошли дальше, считают, что могут меня уничтожить в масштабах России. Но у меня есть обратное желание и возможности тоже. Все материалы есть. За все они будут отвечать», – сказал Григорян.

Фото: Global Look Press
Источник: Чемпионат

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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