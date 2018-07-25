Александр Головин выбрал «Монако», завтра он пройдет медосмотр

Автор: Евгений Морозов 0

Александр Головин

Полузащитник ЦСКА Александр Головин продолжит карьеру в «Монако». Игрок и московский клуб приняли решение в пользу команды из лиги 1.

«Монако» убедил Головина в личных переговорах. Представители клуба гарантировали ему место в основе и возможности для прогресса.

Сам игрок ранее считал для себя приоритетным вариант с «Челси» и английской премьер-лигой и именно поэтому отклонил предложение «Ювентуса».

Завтра в первой половине для стороны заключат соглашение о трансфере, и Головин вылетит в Монако.

По данным «Спорт-Экспресса», ЦСКА получит за футболиста 30 миллионов евро. Сам Головин заключит с «Монако» контракт сроком на 5 лет.

Фото: Global Look Press
Источник:  телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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