Александр Головин: «Восстановление займет 3-4 недели. Операция не потребуется»

Автор: Евгений Морозов 0

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал информацию о повреждении правой ноги. Ранее футболист сборной России был замечен в больнице на костылях.

«У меня травма голеностопа. Операция не потребуется.

Процесс восстановление займет где-то 3-4 недели. Более развернутых комментариев пока давать не готов», – сказал 22-летний игрок.

Напомним, сумма июльского трансфера Головина из ЦСКА составила 30 миллионов евро. В четырех матчах минувшего ЧМ-2018 хавбек забил один гол и отдал две результативные передачи.

Фото: «Монако»
Источник: «Спорт-Экспресс»

Поделиться:

Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Головин

Александр Головин не полетит на матч с «Локомотивом» в связи с переходом в другой клуб

Головин

Александр Головин выбрал «Монако», завтра он пройдет медосмотр

Станислав Черчесов: «Я рад, что Головин сделал этот непростой шаг. Надеюсь, он воспользуется этим шансом»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 