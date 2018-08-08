Александр Головин получил травму и передвигается на костылях

Новичок «Монако» Александр Головин получил повреждение и передвигается на костылях. По данным источника, полузащитник сборной России получил травму правой ноги.

В ближайшее время он пройдет медосмотр, по итогам которого станут известны степень серьезности повреждения и сроки восстановления.

22-летний хавбек, который перебрался в «Монако» этим летом из ЦСКА за 30 миллионов евро, провел со своей новой командой всего три тренировки.

Официально клуб не сообщал о том, что Головин получил травму.

Ориентировочные сроки восстановления – до месяца.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Mónaco Informativo ‏