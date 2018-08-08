Александр Головин получил травму и передвигается на костылях

Новичок «Монако» Александр Головин получил повреждение и передвигается на костылях. По данным источника, полузащитник сборной России получил травму правой ноги.
В ближайшее время он пройдет медосмотр, по итогам которого станут известны степень серьезности повреждения и сроки восстановления.
22-летний хавбек, который перебрался в «Монако» этим летом из ЦСКА за 30 миллионов евро, провел со своей новой командой всего три тренировки.
Официально клуб не сообщал о том, что Головин получил травму.
Ориентировочные сроки восстановления – до месяца.
⚽️ Mala noticia para el Mónaco con la lesión de Golovin en el pie derecho. El internacional ruso deberá pasar unos exámenes para evaluar la importances de la lesión #Monaco #Montecarlo #ASMonaco #Ligue1 #Ligue1Conforama #Fichajes #Golovin pic.twitter.com/0URuY1QUPK
— Mónaco Informativo (@Monaco_Info_) 8 августа 2018 г.
Фото: Сергей Дроняев
Источник: Mónaco Informativo