Александр Головин подорожал на € 7 млн, Федор Смолов подешевел на € 2 млн

Портал Transfermarkt.com обновил трансферную стоимость игроков сборной России по футболу после чемпионата мира. Согласно обновленному рейтингу, практически все игроки национальной команды прибавили в стоимости во время чемпионата мира.

Больше всего выросла стоимость Александра Головина. Если до старта чемпионата мира полузащитника ЦСКА оценивали в € 18 млн, то теперь его трансферная стоимость составляет € 25 млн. С € 16 млн до € 20 млн выросла трансферная стоимость Марио Фернандеса. Игроки ЦСКА теперь являются самыми дорогими футболистами в составе сборной России.

С € 3 до € 8 млн выросла трансферная стоимость Дениса Черышева, ставшего лучшим бомбардиром сборной России. Полузащитник «Вильярреала» забил четыре мяча на турнире. С € 7 до € 10 млн увеличилась стоимость Артема Дзюбы, забившего три мяча на чемпионате мира.

Всего у четырёх игроков российской сборной по итогам чемпионата мира снизилась трансферная стоимость. Цена форварда Федора Смолова снизилась с € 16 до € 14 млн. Также сократилась цена Игоря Смольникова, Федора Кудряшова и Владимира Габулова. Суммарная стоимость сборной России в настоящее время оценивается в € 183,7 млн.

Фото: Global Look Press

Источник: Transfermarkt