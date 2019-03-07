Александр Головин: «Переезжать в Европу – большой риск для русского футболиста»

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о трудностях, с которыми могут столкнуться российские футболисты при переходе в европейский клуб. Также он рассказал о том, как чувствует себя во Франции.

«Я сыгрался с партнерами, время на адаптацию прошло. Чувствую, что я здесь давно. Всe хорошо, это действительно так.

Европа и Россия – разные чемпионаты, другой уровень. Для русского футболиста это большой риск – переход в Европу. Если ты мечтаешь играть в Европе, ты должен идти, но с другой стороны, это сложно. Нужно время на адаптацию, выучить язык, это не так просто.

Не было мыслей уйти из «Монако» зимой. Все мысли только о «Монако» и работе здесь. Я хорошо себя чувствую везде в атаке – и в центре, и на флангах. Разницы, где играть, нет. Главное, приносить пользу команде и находиться на поле», – сказал Головин.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»