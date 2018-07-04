Александр Головин о переходе в «Челси» или «Ювентус»: «Сейчас все мои мысли со сборной России»

Автор: Владимир Шевелев 0

Головин

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин высказался по поводу своего возможного трансфера. Хавбеком армейцев интересуются «Ювентус» и «Челси».

«Сейчас все мои мысли связаны со сборной, и я не думаю пока о других чемпионатах. Я знаю, что в Италии хороший чемпионат.

Мне приятно о том, о чем говорят, но сейчас все мысли на сборной, так как у нас очень важная стадия», – сказал Головин.

В 1/4 финала сборная России сыграет с Хорватией. Встреча состоится 7 июля в Сочи. Начало — в 21:00 по московскому времени.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: ТАСС

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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