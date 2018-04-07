Александр Головин интересен «Ньюкаслу»

По информации британского журналиста Адефанмилойе Алани, Александр Головин может перейти в «Ньюкасл». Ранее сообщалось, что российский полузащитник является трансферной целью лондонского «Арсенала».

«Лондонский «Арсенал» продолжает следить за Александром Головиным из ЦСКА, однако на данный момент больше подходит «Ньюкаслу». «Сорокам» нужен полузащитник, который способен создавать что-то у чужих ворот. Ответом на этот вопрос «Ньюкасла» мог бы стать Головин. По данным The Sun, «Арсенал» продолжает за ним следить. Головин также связывали слухами с «Челси» и «Барселоной». Однако ни один из этих трёх клубов не смог бы гарантировать ему регулярную игровую практику. На данном этапе карьеры Головина от его решения будет зависеть то, как он прогрессирует. А «Ньюкасл» — идеальное место для молодых полузащитников в этом плане.

Как сообщали, «ЦСКА» установил на игрока ценник в размере £ 10 млн – такая сумма не является завышенной для «Ньюкасла». Головин с его техническими возможностями, принятием решений с мячом, голевым чутьём и умением обороняться, возможно, является тем самым недостающим пазлом в средней линии «сорок». Александр – не тот игрок, которого «Ньюкасл» сможет иметь в своём составе долгое время. Однако клуб может получить огромную прибыль с его продажи в будущем», — написал Алани.

Фото: Global Look Press

Источник: HITC