Александр Глеб: «Уровень чемпионата России за пять лет не изменился»

Полузащитник «Крыльев советов» Александр Глеб рассказал, по какой причине покинул самарский клуб в 2012 году. Также футболист заметил, как изменился сам город и чемпионат.

«Мне тогда предлагали остаться в «Крыльях», но на зарплату в три раза меньше. Поэтому я отказался. Разговаривал на эту тему с тогдашним генеральным директором клуба Денисом Масловым – он сказал, что идея снизить мне зарплату шла от тогдашнего главного тренера Андрея Кобелева. Но я не знаю, правда ли это. Честно говоря, не хочу рассказывать подробности. Мне назвали условия, они меня не устроили, и на этом мы с клубом разошлись.

Аэропорт новый – это заметно. А остальное по-прежнему. Может быть, где-то дороги положили новые перед ЧМ-2018, но то, что я видел, не изменилось за прошедшие пять лет. В принципе, как и весь чемпионат в целом», — заявил Глеб.

Напомним, что Александр Глеб перешел в самарские «Крылья Советов» из белорусского БАТЭ в середине февраля 2017 года. На протяжении всей карьеры футболист выступал за такие клубы, как «Барселона», «Арсенал», «Штутгарт» и «Вольфсбург».

Фото: Global Look Press

Источник: Известия