Александр Глеб подпишет контракт с «Крыльями Советов» до конца сезона

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин сообщил, что полузащитник Александр Глеб успешно прошел медобследование в самарской команде. Соглашение между белорусским полузащитником и «Крыльями Советов» будет рассчитано до конца сезона-2016/17

«Медобследование полузащитник прошел успешно. Соглашение с Глебом планируется заключить до конца текущего сезона. Опцию продления пока еще обсуждаем», — сказал Шляхтин.

Белорусский хавбек известен по своим выступлениям за лондонский «Арсенал» и каталонскую «Барселону». В 2012 году Глеб уже выступал за «Крылья Советов».

Последним клубом 35-летнего полузащитника был БАТЭ.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС