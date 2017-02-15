Александр Глеб подпишет контракт с «Крыльями Советов» до конца сезона

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Глеб

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин сообщил, что полузащитник Александр Глеб успешно прошел медобследование в самарской команде. Соглашение между белорусским полузащитником и «Крыльями Советов» будет рассчитано до конца сезона-2016/17

«Медобследование полузащитник прошел успешно. Соглашение с Глебом планируется заключить до конца текущего сезона. Опцию продления пока еще обсуждаем», — сказал Шляхтин.

Белорусский хавбек известен по своим выступлениям за лондонский «Арсенал» и каталонскую «Барселону». В 2012 году Глеб уже выступал за «Крылья Советов».

Последним клубом 35-летнего полузащитника был БАТЭ.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

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Вадим Павлов

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