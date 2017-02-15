Александр Глеб перешел в «Крылья Советов»

Белорусский полузащитник Александр Глеб подписал контракт с «Крыльями Советов». Об этом сообщила пресс-служба самарского клуба.

Соглашение с 35-летним футболистом рассчитано до завершения этого сезона с возможностью пролонгации. Глеб прибыл в расположение самарской команды накануне и прошел полный медицинский осмотр в одной из клиник Анталии.

Сегодня генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков и Александр Глеб оформили все документы, связанные с переходом футболиста.

«Все мы – руководство клуба, тренерский штаб недолго думали об этом трансфере. Александр прекрасно знаком нашему клубу и нашим болельщикам. Он большой профессионал и настоящий лидер как на поле, так и в раздевалке. Глеб, безусловно, поможет нам», — прокомментировал переход Шашков.

Глеб уже выступал за «Крылья Советов» в первой половине 2012 года, а минувший сезон завершил в борисовском БАТЭ.

Фото: официальный сайт «Крыльев Советов»

Источник: официальный сайт «Крыльев Советов»