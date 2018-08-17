Александр Глеб: «Не верил, за счет чего «Зенит» может отыграться против минского «Динамо»

Полузащитник БАТЭ Александр Глеб прокомментировал победу «Зенита» над минским «Динамо» (8:1) в ответном матче квалификации Лиги Европы (первая игра – 0:4). Он не верил, что такое возможно.

«Честно, вообще не понял, что произошло. В первом тайме, по большому счету, если бы не ошибка вратаря, игра равная была. «Динамо» в контратаку убегало, и «Зенит» ничего такого не показал. Но что случилось во втором тайме… Я даже предвидеть не мог, что «Динамо» не может выйти, я просто слов не нахожу, что произошло, причем вдесятером «Зенит» вытащил игру.

Не верил, за счет чего «Зенит» может выйти в следующий раунд. Показав такую игру, проявив такой характер, самоотдачу и волю к победе, «Зенит» вызывает огромное уважение. Восторг и уважение, просто красавцы!

При счете 4:1 я думал, что их сломает такой результат, но они забили еще четыре мяча», — сказал Глеб.

Фото: Global Look Press

Источник: sport24.ru