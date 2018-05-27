Александр Филимонов провел последний матч в карьере

Голкипер «Долгопрудного» Александр Филимонов 27 мая сыграл последний матч в карьере. А его команда победила с крупным счетом.

В матче последнего 26-го тура ПФЛ зоны «Запад» «Долгопрудный» обыграл «Луки-Энергия» со счетом 4:1, а 44-летний вратарь провел на поле все 90 минут.

На игре присутствовали Олег Романцев, Дмитрий Аленичев, Юрий Ковтун, Максим Бузникин и Андрей Сметанин.

Филимонов шесть раз становился чемпионом России в составе «Спартака», является обладателем Кубка России.

Выигрывал чемпионат мира, России и Евролиги по пляжному футболу, обладатель Межконтинентального кубка.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат.com