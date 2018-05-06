Александр Филимонов объявил о завершении карьеры

Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов, ныне выступающий за «Долгопрудный», в конце сезона завершит карьеру. Игра против «Луки-Энергии», которая пройдет 27 мая, станет последней для 44-летнего голкипера.

«Долгопрудный» в день матча организует развлекательную программу, которая начнется с открытием стадиона в 14.00 по московскому времени. По окончании матча планируется автограф-сессия с участием Филимонова. Вход на стадион будет бесплатным.

Филимонов в составе «Спартака» шесть раз становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок России. За сборную России он провел он провел 16 игр, в которых пропустил 12 голов.

Также вратарь выступал за киевское «Динамо», «Уралан» из Элисты, «Москву», кипрскую «Неа Саламину», узбекский «Локомотив», тульский «Арсенал».

Кроме того, Филимонов в 2011-2012 годах выступал в пляжном футболе. В составе московского «Локомотива» он дважды стал чемпионом страны и один раз выиграл Кубок России. В составе национальной сборной он стал чемпионом мира, победителем Евролиги и обладателем Межконтинентального кубка.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Долгопрудного»