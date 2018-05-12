Александр Елагин: «Челси» победит в матче с «Ньюкаслом»

Известный футбольный комментатор Александр Елагин поделился мнением о предстоящей игре «Челси» с «Ньюкаслом». Он считает, что лондонцы одержат победу. Заключительный 38-й тур АПЛ должен решить один оставшийся вопрос — кому достанется последняя путевка в Лигу чемпионов от Англии.

«Челси будет играть с «Ньюкаслом» только на победу, ведь только она оставляет шансы команде Антонио Конте на Лигу чемпионов, правда, они очень сомнительны. «Синим» нужно ждать еще и осечки «Ливерпуля» в матче с «Брайтоном». «Ньюкасл» же может дать бой «Челси», тем более у себя дома. Мой прогноз: победа «Челси» и ТБ 2.5″, — заявил Елагин каналу «Ставка ТВ».

Игра состоится 13 мая на «Сент Джеймс Парк» в 17:00 по московскому времени.

Источник: «Ставка TV»

Фото: Global Look Press