Александр Егоров: «Гончаренко дотренировал до такой степени, что ЦСКА за весь матч ни одного удара в створ ворот не сделал»

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

РФПЛ. 18 тур. ЦСКА-Зенит. 0:0. Москва, Арена ЦСКА, 04.03.2017

Арбитр Александр Егоров, работавший на матче 18-го тура премьер-лиги ЦСКА – «Зенит» (0:0), прокомментировал слова главного тренера армейцев Виктора Гончаренко. После игры он жаловался, что судья слишком часто фиксировал нарушения правил.

«Перед каждым матчем бригада обсуждает тактику и стратегию на матч. Все зависит от игры. Если команды хотят играть, то и свистков мало. А если начинаются фолы, то я должен это пресекать.

Слова Гончаренко и Бабаева? Это их мнение, а мою работу оценивает мой руководитель. Начать с Гончаренко – я могу ему ответить. Он, наверное, очень отвлекся на меня, но пусть лучше занимается своей работой, тренирует этих игроков. А то он их дотренировал до такой степени, что команда за весь матч ни одного удара в створ ворот не сделала», – сказал Егоров.

Фото: Global Look Press
Источник: «Чемпионат»

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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