Александр Дюков возглавил РФС, экс-глава КХЛ стал новым президентом «Зенита», ФИФА наложила на «Челси» запрет на трансферы. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 22 февраля.

1. Александр Дюков стал президентом РФС

Перестановки произошли и в руководстве «Зенита»: клуб назначил нового президента вместо Сергея Фурсенко.

2. Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Соперниками российских команд будут «Валенсия» и «Вильярреал»

Расписание и даты матчей уже известны.

3. ФИФА наложила на «Челси» запрет на трансферы.

Лондонцев уличили в нарушении правил купли-продажи несовершеннолетних игроков.

4. Сердар Азмун признан игроком недели в Лиге Европы

В матче с «Фенербахче» (3:1) иранец набрал три очка по системе «гол+пас». Это была его вторая игра за «Зенит».

5. РПЛ подтвердила перенос матча 18-го тура «Енисей» – «Ростов»

Встреча состоится на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи.

6. Защитник «Уфы» Игорь Дивеев переходит в ЦСКА

Летом он мог оказаться в лондонском «Арсенале».

Фото: Официальный сайт РФС

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