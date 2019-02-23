Александр Дюков возглавил РФС, экс-глава КХЛ стал новым президентом «Зенита», ФИФА наложила на «Челси» запрет на трансферы. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 22 февраля.

1. Александр Дюков стал президентом РФС

Перестановки произошли и в руководстве «Зенита»: клуб назначил нового президента вместо Сергея Фурсенко.

2. Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Соперниками российских команд будут «Валенсия» и «Вильярреал»

Расписание и даты матчей уже известны.

3. ФИФА наложила на «Челси» запрет на трансферы.

Лондонцев уличили в нарушении правил купли-продажи несовершеннолетних игроков.

4. Сердар Азмун признан игроком недели в Лиге Европы

В матче с «Фенербахче» (3:1) иранец набрал три очка по системе «гол+пас». Это была его вторая игра за «Зенит».

5. РПЛ подтвердила перенос матча 18-го тура «Енисей» – «Ростов»

Встреча состоится на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи.

6. Защитник «Уфы» Игорь Дивеев переходит в ЦСКА

Летом он мог оказаться в лондонском «Арсенале».

Фото: Официальный сайт РФС

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