Александр Чеферин: «Мы точно не будем использовать видеоповторы в Лиге чемпионов в следующем сезоне»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0
Лига чемпионов. 2 тур. «Спартак» — «Ливерпуль» — 1:1. Москва. «Открытие Арена». 26 сентября 2017 г.
Система видеоповторов (VAR) не будет использоваться в матчах Лиги чемпионов в следующем сезоне. Об этом сообщил президент УЕФА Александер Чеферин

«Знаю, что будет заседание Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB). Не думаю, что они пропишут правило использования VAR в Лиге чемпионов. Со следующего сезона мы совершенно точно не будем использовать VAR в Лиге чемпионов.

Я не против этой системы, но мы должны объяснить всем, как эта система работает, в первую очередь болельщикам. И отличная возможность тому предоставится на чемпионате мира в России. VAR может стать хорошим проектом, но не надо спешить», – сказал Чеферин.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

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