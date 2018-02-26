Александр Чеферин: «Мы точно не будем использовать видеоповторы в Лиге чемпионов в следующем сезоне»

«Знаю, что будет заседание Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB). Не думаю, что они пропишут правило использования VAR в Лиге чемпионов. Со следующего сезона мы совершенно точно не будем использовать VAR в Лиге чемпионов.

Я не против этой системы, но мы должны объяснить всем, как эта система работает, в первую очередь болельщикам. И отличная возможность тому предоставится на чемпионате мира в России. VAR может стать хорошим проектом, но не надо спешить», – сказал Чеферин.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС