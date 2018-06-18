Александр Бухаров продолжит карьеру в «Рубине»

Как стало известно СМИ, нападающий Александр Бухаров в предстоящем сезоне будет выступать в составе казанского «Рубина». Футболист отправился с командой на сбор в Сербию и в ближайшее время подпишет с клубом контракт.

Последним клубом Бухарова был «Ростов», с которым он разорвал контракт в феврале. После ухода из стана ростовчан игрок находится в статусе свободного агента.

В прошедшем сезоне 33-летний нападающий принял участие в 13 матчах российской Премьер-Лиги, в которых отметился 2 забитыми мячами и 1 результативной передачей.

Бухаров выступал за «Рубин» с 2004 по 2010 год. Также форвард известен по выступлениям за «Зенит» и «Анжи».

Фото: Globak Look Press

Источник: «Чемпионат»