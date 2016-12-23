Александр Бубнов: «Хотелось бы видеть в «Спартаке» игрока, похожего на Сердара Азмуна»

Эксперт считает, что нападающий «Ростова» стал бы отличным усилением для «красно-белых».

«Азмун бежит, обыгрывает, бьет с обеих ног и хорошо играет головой. Понятно, получить его практически невозможно, но по типажу хотелось бы видеть похожего игрока. Он сможет и сам завершать атаки, и сыграть в подыгрыше в роли ассистента.

Нужен такой нападающий, который был бы универсалом — мог бы сыграть по всему фронту атаки или ярко выраженного столба. При этом ключевым качеством должна быть реализация моментов», — рассуждает Бубнов.

Сердар Азмун играет в России с 2012 года. По итогам прошлого сезона он стал серебряным призером чемпионата и попал в список 33 лучших футболистов сезона. Также на счету Азмуна 16 голов в 22 играх за сборную Ирана.

Фото: Global Look Press

Источник: Sportbox.ru