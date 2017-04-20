Александр Бубнов: «Работа в «Анжи»? У меня есть серьезный выход на бразильский рынок»

Александр Бубнов прокомментировал свое возможное назначение в «Анжи». Экс-футболист сборной СССР рассказал о своих возможностях в качестве селекционера.

«Я действительно был на матче «Анжи» — «Оренбург» по приглашению президента махачкалинского клуба Османа Кадиева. Его интересовали вопросы развития и селекции клуба, о которых мы разговаривали. Также я ему дал расшифровку матча «Спартак» — «Анжи», с которой он ознакомился. Но мы договорились на том, что если им нужна будет моя помощь, то я готов помочь, а вот в каком качестве, это будет решать совет директоров. Именно сейчас я жду окончательного решения, после которого начну заниматься тем, что мне поручат.

Могу сказать, что у меня действительно есть серьезный выход на бразильский рынок, причем этот рынок адекватный, без каких-то откатов и заоблачных цен на игроков. Плюс у меня на российском рынке есть свои каналы, по которым можно отслеживать игроков. Поэтому в этом плане можем быстро оказать помощь клубу.

Честно говоря, я никаких условий по заработной плате не ставил. Скорее всего, я буду работать на внештатной основе. Я хочу оказать помощь развитию футбола в Дагестане», — рассказал Бубнов.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт FM