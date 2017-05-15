Александр Бубнов: «Мутко сказал Медведеву, что Россия на ЧМ-2018 порвет всех. Такие шутки могут плохо для него закончиться»

Автор: Евгений Морозов 0

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Футбольный эксперт Александр Бубнов не согласен с мнением Виталия Мутко. Он считает, что на предстоящем Кубке конфедераций-2017 и чемпионате мира 2018 года сборная России максимум сможет выйти из группы.

«Кто как специалист сильнее – Бердыев, Черчесов, Каррера? Каррера сильнее Черчесова, он с Конте работал в сборной Италии. У Массимо больше опыта, чем у Черчесова по работе в сборной. Максимум на что может рассчитывать наша сборная на Кубке конфедераций и ЧМ-2018 – выход из группы. А Мутко сказал Дмитрию Медведеву, что порвем всех. Такие шутки могут плохо для него закончиться», – сказал Бубнов.

Кубок конфедераций-2017 пройдет в четырех городах России с 17 июня по 2 июля.

Фото: Global Look Press
Источник: Спорт FM

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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