Александр Бородюк — новый тренер сборной Казахстана

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Бородюк

Известный российский специалист Александр Бородюк официально возглавил сборную Казахстана. Соглашение рассчитано на три года.

«Основным фактором стало желание самого Александра Генриховича работать именно с национальной сборной Казахстана, в то время как он имел ряд предложений по работе в национальных сборных и в руководстве футбольных организаций других стран.

Соглашение рассчитано на три года. Перед новым главным тренером поставлены задачи завершения процесса смены поколений, омоложения сборной, раскрытие местных талантов. Федерация футбола Казахстана уверена, что богатый опыт работы позволят Александру Генриховичу справиться с данными задачами», — говорится на сайте организации.

Набрав два очка в четырех матчах квалификации ЧМ-2018, сборная Казахстана занимает последнее место в отборочной группе Е.

Фото: Официальный сайт Федерации футбола Казахстана

ИсточникОфициальный сайт Федерации футбола Казахстана

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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