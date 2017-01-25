Александр Беленов станет игроком «Уфы»

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Беленов

«Уфа» недавно продала своего ведущего вратаря Андрея Лунева в «Зенит», и теперь вынуждена искать замену. Сейчас уфимский клуб может подписать голкипера «Анжи» Александра Беленова.

26 января Александр Беленов полетит на сборы «Уфы». Сами сборы проходят на Кипре.

Агент голкипера ранее сообщал, что есть договоренность с клубом из РФПЛ и несколько зарубежных вариантов, но уточнений не было.

Беленов провел 17 матчей в текущем сезоне РФПЛ. Пропустил 18 мячей и 7 матчей отстоял на ноль.

Фото: Официальный сайт «Анжи»
Источник: Чемпионат.com

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Никита Пронин

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