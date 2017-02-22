Александр Беленов подписал контракт с «Уфой»

Российский голкипер нашел себе новую команду. Теперь он будет выступать за клуб из Башкортостана.

Текущий сезон Александр Беленов начинал в «Анжи». Он провел за махачкалинцев все 17 матчей, пропустив в них 18 мячей и семь раз отыграл «на ноль».

После декабрьской смены акционеров, руководство «Анжи» приняло решение расстаться с лидерами клуба, дабы разгрузить зарплатную ведомость. Одним из ушедших оказался 30-летний вратарь. Условия сделки с «Уфой» не разглашаются.

Александр Беленов в РФПЛ выступал за московский «Спартак», «Кубань» и «Анжи». Вызывался в сборную России, но за главную команду так и не сыграл. На его счету один матч за сборную России-2.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС