Александр Беленов может усилить «Рубин»

Вратарь «Анжи» Александр Беленов заинтересовал «Рубин». Голкипер готов рассмотреть предложение казанцев, если оно поступит.

Беленов может присоединиться к «Рубину» уже на первом сборе, который казанская команда проведет в Марбелье с 16 по 26 января.

«До сборов с «Анжи» еще неделя. Пока так. Если поступит предложение от «Рубина» — будем думать. Пока не о чем говорить», — прокомментировал ситуацию Александр Беленов.

Напомним, в конце декабря махачкалинский клуб сделал заявление о возможности продажи ведущих футболистов, а под самый Новый год «Анжи» сменил владельца.

30-летний голкипер в первой части сезона провел 17 матчей за «Анжи» в которых пропустил 18 голов. После 17 матчей «Анжи» имеет в своем активе 20 очков и занимает 11 место.

Фото: официальный сайт «Анжи»

Источник: Спорт-Экспресс