Александер Чеферин: «УЕФА обсудит идею введения для клубов налога на роскошь»

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Чеферин

В Европе может быть введен «налог на роскошь»  для клубов. Об этом сообщил президент УЕФА Александер Чеферин.

«Многие финансовые вопросы в европейском футболе стоит пересмотреть.

Это касается трансферных правил, ограничений по составам. Также мы обсуждаем идею введения «налога на роскошь». До решения по этому вопросу еще очень далеко, пока мы только обсуждаем идею», — отметил Чеферин.

Чеферин возглавил УЕФА в сентябре 2016 года. Он уже предложил ряд административных реформ в организации, которые были поддержаны исполкомом и должны быть приняты конгрессом 5 апреля.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Лидия Дидык
Лидия Дидык
https://vk.com/lydiadidyk

Читайте по теме

Платини подал апелляцию на свое 6-летнее отстранение от футбола

ФИФА согласует специальные условия товарищеских матчей сборной России

УЕФА условно дисквалифицировал сборную России до конца ЕВРО-2016

Добавить комментарий

Войти с помощью: 