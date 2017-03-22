Александер Чеферин: «УЕФА обсудит идею введения для клубов налога на роскошь»

В Европе может быть введен «налог на роскошь» для клубов. Об этом сообщил президент УЕФА Александер Чеферин.

«Многие финансовые вопросы в европейском футболе стоит пересмотреть.

Это касается трансферных правил, ограничений по составам. Также мы обсуждаем идею введения «налога на роскошь». До решения по этому вопросу еще очень далеко, пока мы только обсуждаем идею», — отметил Чеферин.

Чеферин возглавил УЕФА в сентябре 2016 года. Он уже предложил ряд административных реформ в организации, которые были поддержаны исполкомом и должны быть приняты конгрессом 5 апреля.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС