Алекс Ивоби был на ночной вечеринке накануне вылета «Арсенала» из Кубка Англии

Автор: Евгений Морозов 0

Полузащитник «Арсенала» Алекс Ивоби угодил в скандал. В Snapchat появилось видео футболиста, участвующего в поздней вечеринке.

Она состоялась накануне поражения «Арсенала» от «Ноттингем Форест» в Кубке Англии. По данным британской прессы вечеринка продлилась до 3:30 утра.

Издание приложило к публикации видео с участием Ивоби, которое запечатлело кадры весёлого отжига и безудержного веселья, которому предавался «канонир», и заявило, что на этой вечеринке активно использовались различные наркотики.

В матче с «Ноттингемом» эксперты отметили плохую форму Ивоби. Арсен Венгер уже дал комментарии по этому поводу: «Если это правда, то он будет оштрафован. Это недопустимо за 48 часов до игры. Это просто неприемлемо. Я должен буду встретиться с ним и проверить достоверность информации».

Фото: Global Look Press
Источник: The Sun

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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