Алекс Фергюсон: «Я хотел пригласить Паоло Мальдини в «МЮ»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон рассказал о своей заинтересованности в приглашении экс-защитника «Милана» Паоло Мальдини. Ферги пояснил, почему данный переход не состоялся.

«Я хотел пригласить Паоло Мальдини. Но его отец (Чезаре Мальдини) остановил меня. Он сказал, что его дедушка играл в «Милане», отец играл в «Милане», он сам играл в «Милане», теперь и сын играет в этой команде. На этом разговор был окончен», — сказал Алекс Фергюсон.

Паоло Мальдини всю свою карьеру провёл в «Милане», защищая цвета «россонери» с 1984 по 2009 год. За это время он провел 902 матча, в которых забил 33 гола.

Фото: Global Look Press

Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»