Алекс: «Болельщики «Спартака» во всем мире заслужили эту победу»

Автор: Никита Пронин 0

Алекс

Экс-полузащитник  «Спартака» Алекс поздравил команду с чемпионством. Но бразильца все же расстроил один момент.

«Боже мой!  Чемпионство «Спартака» – это великолепная новость. Болельщики клуба во всем мире заслужили эту победу, я поздравляю их всех. Конечно, я помню Комбаровых, с которыми мы играли, и вообще, я всегда помню о «Спартаке»! Меня расстраивает только одно – то, что я так и не стал чемпионом России с красно-белыми», – заявил Алекс.

Алекс забил за «Спартак» 15 мячей и отдал 17 голевых передач в период с 2009 по 2011 год. Последним клубом бразильца был «Интернасьонал», с которым он расторг соглашение этой зимой.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

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