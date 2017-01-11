Алан Дзагоев: «Витиньо по первым тренировкам оставляет хорошее впечатление»

Автор: Евгений Морозов 0 Comments


Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев признался, что рад возвращению в команду из аренды Виктора Васина и бразильца Витиньо. Он считает, что оба игрока — хорошее усиление для команды. 

«Работается с ними в удовольствие. Такое впечатление, что Витька Васин, с которым мы давно приятельствуем, и не уезжал никуда, Что касается Витиньо, то по первым тренировкам он оставляет о себе приятное впечатление. Не сомневаюсь, что оба – однозначно усиление для ЦСКА», – сказал Дзагоев.

Фото: Global Look Press
Источник: ПФК ЦСКА

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Евгений Морозов
Евгений Морозов

Читайте по теме

Погребняк: «Привыкать к бело-голубым цветам не придется, у «Рединга» такие же»

Игра «Спартака» вызывает смех

Смолов

«Бешикташ» хочет приобрести Федора Смолова

Добавить комментарий

Войти с помощью: 