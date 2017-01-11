Алан Дзагоев: «Витиньо по первым тренировкам оставляет хорошее впечатление»



Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев признался, что рад возвращению в команду из аренды Виктора Васина и бразильца Витиньо. Он считает, что оба игрока — хорошее усиление для команды.

«Работается с ними в удовольствие. Такое впечатление, что Витька Васин, с которым мы давно приятельствуем, и не уезжал никуда, Что касается Витиньо, то по первым тренировкам он оставляет о себе приятное впечатление. Не сомневаюсь, что оба – однозначно усиление для ЦСКА», – сказал Дзагоев.

Фото: Global Look Press

Источник: ПФК ЦСКА