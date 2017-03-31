Алан Дзагоев пропустит матч с «Крыльями Советов»

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев продолжает восстанавливаться от повреждения. Хавбек не сможет помочь команде в ближайшем туре РФПЛ.

Дзагоев не выйдет на поле в матче с самарскими «Крыльями Советов». О том, когда футболист завершит лечение, неизвестно.

Напомним, 26-летний полузащитник получил травму задней поверхности бедра в товарищеской игре со сборной Бельгии. В текущем сезоне Премьер-лиги Дзагоев сыграл за «армейцев» в 12 матчах и забил один гол.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА