Алан Дзагоев пропустит матч с «Крыльями Советов»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев продолжает восстанавливаться от повреждения. Хавбек не сможет помочь команде в ближайшем туре РФПЛ.

Дзагоев не выйдет на поле в матче с самарскими «Крыльями Советов». О том, когда футболист завершит лечение, неизвестно.

Напомним, 26-летний полузащитник получил травму задней поверхности бедра в товарищеской игре со сборной Бельгии. В текущем сезоне Премьер-лиги Дзагоев сыграл за «армейцев» в 12 матчах и забил один гол.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Роман Широков перешел в «Спартак»

Евгений Селезнев: «Китайцы обещали больше двух миллионов. Я готов был добираться вплавь или пешком»

РФПЛ. «Амкар» победил «Терек»

Добавить комментарий

Войти с помощью: 