Алан Дзагоев не выступит за сборную России на Кубке конфедераций

Автор: Дмитрий Темников 0

Алан Дзагоев

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев не сможет принять участия в играх Кубка конфедераций. Об этом сообщил сам хавбек.

«Непростая ситуация сложилась: нога болит, а снимок ничего не показывает. Вроде до матча с «Рубином» рубец зажил, я вышел на поле и забил, на следующей тренировке работал в общей группе, а потом — снова рецидив. Я в течение двух месяцев приезжал на базу на несколько часов раньше, тренировался с нашими физиотерапевтами, относился к своему восстановлению максимально профессионально. Нужно было дать своей ноге немного больше отдохнуть, а я хотел быстрее выйти на поле.

28 мая лечу в Сербию к одному специалисту-реабилитологу. Мне его посоветовали Зоран Тошич, Олег Шатов и Игорь Смольников — этот физиотерапевт вылечивал Луку Модрича.. Получается, отпуска у меня не будет — буду готовиться с ним до начала тренировочных сборов. На Кубок конфедераций я тоже не попаду. К своему большому сожалению», — заявил Дзагоев.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Россия сыграет с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: «Чемпионат»

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