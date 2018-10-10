Алан Дзагоев может пропустить матч со Швецией из-за травмы

Автор: Евгений Морозов 0

Алан Дзагоев

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о состоянии полузащитника Алана Дзагоева. Завтра россияне сыграют с Лиге наций против Швеции.

– Сегодня Дзагоев не тренировался, есть ли шанс его увидеть завтра на поле? Есть ли еще кто-то травмированный в команде?

– У Дзагоева не проходит икроножная мышца. Он потренировался вчера и сегодня почувствовал, что улучшения нет. Мы не стали рисковать и оставили его в гостинице, он поработал в тренажерном зале с физиотерапевтом, прошел медицинские процедуры. До завтрашнего вечера еще есть время. Если останется все как есть, значит его не будет даже в заявке.

Лунев сегодня легко потренировался, но вероятность того, что он завтра не сыграет, сохраняется. Мы не хотим рисковать, если игрок не готов на 100 процентов мы и себе не поможем, и клубу навредим.

Матч Россия – Швеция пройдет завтра и начнется в 22:45 по московскому времени.

Фото: Global Look Press
Источник: РФС

Поделиться:

Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Чемпионат мира по футболу. Тренировка сборной России. Новогорск. 17 июня 2018 г.

«Яндекс.Навигатор» заговорит голосом Алана Дзагоева

Игнашевич

Сергей Игнашевич будет помогать сборной России в тренировочном процессе

Вальдемар Антон

РФС хочет натурализовать защитника «Ганновера»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 