Алан Дзагоев и Денис Глушаков не сыграют с Кот-д′Ивуаром

В преддверии товарищеской игры с Кот-д′Ивуаром сборная России несет потери. В матче не смогут принять участие хавбеки Дзагоев и Глушаков.

«Глушаков продолжает восстановление, динамика положительная, у Дзагоева небольшое недомогание, связанное с вирусной инфекцией. Оба футболиста готовятся к матчу с Бельгией», – сообщается на официальной странице сборной России в Twitter.

Встреча сборных России и Кот-д′Ивуара состоится 24 марта в 19:00 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: Твиттер сборной России