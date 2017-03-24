Алан Дзагоев и Денис Глушаков не сыграют с Кот-д′Ивуаром

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

Дзагоев

В преддверии товарищеской игры с Кот-д′Ивуаром сборная России несет потери. В матче не смогут принять участие хавбеки Дзагоев и Глушаков.

«Глушаков продолжает восстановление, динамика положительная, у Дзагоева небольшое недомогание, связанное с вирусной инфекцией. Оба футболиста готовятся к матчу с Бельгией», – сообщается на официальной странице сборной России в Twitter.

Встреча сборных России и Кот-д′Ивуара состоится 24 марта в 19:00 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

ИсточникТвиттер сборной России

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Владимир Шевелев

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