Аксель Витсель: «Ювентус» вел переговоры несколько лет, но китайские деньги сыграли важную роль»

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Витсель

Аксель Витcель признался в том, что «Ювентус» пытался заполучить его в течение нескольких лет. Но полузащитник выбрал китайский клуб в том числе из-за лучших финансовых условий.

«Этот переход является моим решением. С большим уважением отношусь к «Ювентусу», который приложил большие усилия и вел переговоры со мной несколько лет, но я решил перейти в «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Это был сложный выбор. Не буду скрывать, что финансовый аспект сыграл важную роль. Но в Китае мне будут платить не просто так. Этот клуб амбициозен, и я хочу добиться с ним успеха», — цитирует Витселя источник.

Бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витcель этой зимой перешел в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

Фото: Global Look Press

Источникgianlucadimarzio

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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