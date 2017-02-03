Аксель Витсель: «Ювентус» вел переговоры несколько лет, но китайские деньги сыграли важную роль»

Аксель Витcель признался в том, что «Ювентус» пытался заполучить его в течение нескольких лет. Но полузащитник выбрал китайский клуб в том числе из-за лучших финансовых условий.

«Этот переход является моим решением. С большим уважением отношусь к «Ювентусу», который приложил большие усилия и вел переговоры со мной несколько лет, но я решил перейти в «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Это был сложный выбор. Не буду скрывать, что финансовый аспект сыграл важную роль. Но в Китае мне будут платить не просто так. Этот клуб амбициозен, и я хочу добиться с ним успеха», — цитирует Витселя источник.

Бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витcель этой зимой перешел в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

Фото: Global Look Press

Источник: gianlucadimarzio