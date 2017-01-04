Аксель Витсель отправляется в Китай, «Наполи» усилился игроком «Дженоа». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 3 января.
1. «Зенит» и «Тяньцзинь Цюаньцзянь» достигли соглашения касательно Акселя Витселя
2. Александр Бюттнер станет игроком «Витесса»
3. «Наполи» подписал нападающего «Дженоа»
4. Кристиан Бентеке отказался от 50-миллионного контракта
5. «Краснодар» вернул Николая Комличенко
6. Абонемент в кино. Пять российских фильмов про футбол
7. Витсель уехал играть в Китай, Джикия перешел в «Спартак». Обновляемая таблица трансферов РФПЛ. Зима — 2016/17.
Фото: Global Look Press