Аксель Витсель отправляется в Китай, «Наполи» усилился игроком «Дженоа». Главные новости дня

Автор: Антон Муша 0 Comments

Витсель

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 3 января.

1. «Зенит» и «Тяньцзинь Цюаньцзянь» достигли соглашения касательно Акселя Витселя

2. Александр Бюттнер станет игроком «Витесса»

3. «Наполи» подписал нападающего «Дженоа»

4. Кристиан Бентеке отказался от 50-миллионного контракта

5. «Краснодар» вернул Николая Комличенко

6. Абонемент в кино. Пять российских фильмов про футбол

7. Витсель уехал играть в Китай, Джикия перешел в «Спартак». Обновляемая таблица трансферов РФПЛ. Зима — 2016/17.

Фото: Global Look Press

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Антон Муша

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