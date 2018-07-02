Акира Нисино: «Мы столкнулись с глубиной и силой Бельгии во всей красе»

Автор: Лидия Дидык 0

Сборная Японии драматично покидает чемпионат мира, проиграв Бельгии на последних секундах. Акира Нисино с трудом смог подобрать слова после матча.

— Для вас ЧМ закончился. Когда вы увидели результат, какие эмоции испытывали?

— Мы очень хорошо сыграли, но нам нужно было победить. Мы хотели этого. Наша команда достаточно сильна и я думаю, что с Бельгией мы могли сыграть на равных. Мы начали очень неплохо, но в самом конце мы пропустили гол, чего мы не ожидали. После того, как мы вели 2:0, я не хотел менять игроков. Можно сказать, что мы контролировали игру, но на определенном этапе Бельгия перехватила инициативу и повысила темп. Мы были нацелены на то, чтобы выбить Бельгию из турнира, но они нас переиграли. Мы столкнулись с глубиной и силой Бельгии во всей красе.

— Ожидали ли вы овертайма?

На этот момент у нас уже был штрафной и угловой, мы хотели завершить матч в основное время, но мы не ожидали такой быстрой контратаки от Бельгии. Они застали нас врасплох.

— За очень короткий период времени столько всего произошло на поле. Что вы хотите сказать игрокам на этом этапе?

«Сходите в душ». Вот, что я им сказал. Они просто стояли и ничего не делали, я поговорю с ними, когда мы вернемся в гостиницу.

Фото: FIFA
Источник: еженедельник «Футбол»

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