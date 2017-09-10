Аймен Абденнур: У «Зенита» есть красивый стадион, но я выбрал «Марсель»

Защитник «Марселя» Аймен Абденнур рассказал, почему не перешел в «Зенит». Напомним, что Аймен Абденнур уже успел пройти медицинское обследование перед переходом в «Зенит», но в последний момент изменил свое решение и перешёл из «Валенсии» в «Марсель».

«Я вел переговоры с «Марселем» на протяжении двух месяцев. Был польщен интересом команды, но конкретных предложений не получал. Также мы контактировали с клубами из Англии и России.

Я решил перейти в «Зенит» — клуб с историей и красивым стадионом. Кроме того, в 2018 году в России пройдет чемпионат мира. Думал, что поступаю правильно, но в последний момент «Марсель» вновь заинтересовался мной, и я быстро изменил свое решение. Я не колебался, выбрав французский клуб», — говорит Абденнур

Фото: Global Look Press

Источник: L’Equipe