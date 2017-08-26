Аймен Абденнур достиг соглашения с «Зенитом» о сроке аренды

Защитник «Валенсии» Аймен Абденнур близок к переходу в «Зенит». Тунисец сегодня не тренировался с испанской командой и уже достиг соглашения с петербургским клубом по сроку аренды.

Отмечается, что «Зенит» хотел подписать с Абденнуром контракт на два года, но сам игрок предпочел однолетнее соглашение.

Главный тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль сегодня сообщил, что об уходе 28-летнего Абденнура будет объявлено в ближайшие несколько часов.

Абденнур перешел в «Валенсию» из «Монако» летом 2015 года за € 22 млн. В составе «летучих мышей» он провел 43 матча.

Фото: Global Look Press

Источник: AS