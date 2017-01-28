Агент Вячеслава Караваева: «Никто из «Спартака» ко мне не обращался»

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Иван Бакулин, представитель защитника «Спарты» Вячеслава Караваева, заявил, что к нему не обращались из «Спартака» по поводу возможного перехода футболиста. По имеющимся данным, трансфер может обойтись красно-белым в три миллиона евро.

«Читал, что «Спартак» проявляет интерес к Караваеву, но из московского клуба ко мне никто не обращался. У Вячеслава есть цель — играть в европейском топ-клубе, но к этому необходимо быть готовым. Это мечта и он к ней идет», — заявил Иван Бакулин.

Напомним, в пражский клуб Караваев перешел в 2016 году. В нынешнем сезоне Высшей лиги Чехии Караваев сыграл 13 матчей и забил 2 гола.

Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-Экспресс

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Вадим Павлов

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