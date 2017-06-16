Агент Усмана Дембеле попросил «Барселону» сделать предложение дортмундской «Боруссии» о трансфере игрока

Спортивный директор «Барселоны» Роберто Фернандес Бонильо в Париже провел встречу с агентом форварда дортмундской «Боруссии» Усмана Дембеле. Каталонцы все еще заинтересованы во французском игроке.

Встреча состоялась еще в феврале, в день матча каталонцев с «ПСЖ» в Лиге чемпионов (0:4).

Бонильо подтвердил, что «Барселона» по-прежнему заинтересована в услугах 20-летнего француза, а агент Дембеле попросил испанцев сделать конкретное предложение немецкому клубу о трансфере игрока.

Агент сослался на хорошие отношения с руководителями «Боруссии» и пообещал использовать это обстоятельство для совершения сделки.

Однако с тех пор «Барселона» так и не делала предложения о переходе Дембеле, как и не начинала официальных переговоров по двум другим важным трансферам – Марко Верратти («ПСЖ») и Эктора Бельерина («Арсенал»).

Сообщалось, что «Боруссия» потребует у «Барселоны» за Усмана Дембеле 90 миллионов евро. Как полагает Mundo Deportivo, сделку можно попытаться осуществить за 60 миллионов.

В 32 матчах дебютного сезона в бундеслиге Дембеле забил 6 голов и отдал 12 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo