Агент Уэйна Руни отправился в Китай для переговоров с клубами о возможном трансфере

Агент Пол Стретфорд, представляющий интересы нападающего «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни, отправился в Китай. Он поехал туда для проведения переговоров с клубами китайской суперлиги о возможном трансфере своего клиента.

Сообщается, что в услугах 31-летнего Руни заинтересованы «Тяньцзинь Цюаньцзянь», «Гуанчжоу Эвергранд», «Бейцзин Гуоань» и «Цзянсу Сунин».

Контракт Руни с «Манчестер Юнайтед» истекает летом 2018 года, однако маловероятно, что переход состоится этой зимой – трансферное окно в Китае открыто до 28 февраля.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports