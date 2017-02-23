Агент Уэйна Руни отправился в Китай для переговоров с клубами о возможном трансфере

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Руни

Агент Пол Стретфорд, представляющий интересы нападающего «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни, отправился в Китай. Он поехал туда для проведения переговоров с клубами китайской суперлиги о возможном трансфере своего клиента.

Сообщается, что в услугах 31-летнего Руни заинтересованы «Тяньцзинь Цюаньцзянь», «Гуанчжоу Эвергранд», «Бейцзин Гуоань» и «Цзянсу Сунин».

Контракт Руни с «Манчестер Юнайтед» истекает летом 2018 года, однако маловероятно, что переход состоится этой зимой – трансферное окно в Китае открыто до 28 февраля.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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