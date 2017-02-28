Агент: «Сумма отступных за Смолова — 30 миллионов. За Шатова — 16 миллионов»

Футбольный агент Кахор Муминов рассказал, какие суммы отступных прописаны в контрактах Олега Шатова и Федора Смолова. Также он рассказал о возможном переходе форварда «Краснодара» в Бундеслигу.

«Фиксированная сумма, прописанная в контракте Смолова, – 30 миллионов евро. У Шатова – 16 миллионов. Когда Олег продлевал соглашение с «Зенитом», эта цифра стала предметом переговоров. Мы не хотели, чтобы она была какой-то заоблачной, так как мечта Шатова – попробовать свои силы в Европе. Для 25 ведущих европейских команд мы добились того, чтобы «Зенит» предоставил льготу – 16 миллионов. Учитывая, какие деньги за счет телевизионных прав получают клубы АПЛ, думаю, эта сумма не станет проблемой в переговорном процессе. Сегодняшний вопрос – это игра Олега в весенней части чемпионата и предстоящем Кубке конфедераций. Олег должен вернуться к уровню, при котором он стал бы опять интересен для европейских топ-клубов.

30 миллионов – это фактически запретительная цена на выход. Никто сегодня за русского футболиста таких денег давать не готов. Думаю, клуб точно не хочет, чтобы его игрок, даже в интересах сборной России, уехал в Европу. Мы же должны пробить эту стену! А то нас все время ругают за лимит, огромные зарплаты и за то, что наши футболисты не хотят никуда срываться. Но это не связанные друг с другом вещи. А с «Краснодаром», поверьте, мы найдем общий язык.

Известный агент Паулу Барбоза недавно сказал, что игрок «Краснодара» не стоит сейчас больше 15 миллионов. Это хорошая оценка. За 30 плюс покупают топовых игроков. Условного Фернандиньо. Больше 20 миллионов – это игроки очень высокого класса. 10 – 15 миллионов – это, как мы говорим, sub-topили очень хорошие игроки.

Смолов действительно готов хоть сейчас идти пешком в «Боруссию». «Боруссия» – это одна из его детских грез. Считаю, Федя не потеряется в Германии. Там много бьют по воротам, а он самый бьющий форвард в России. Вот это его игра», — заявил Муминов.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс