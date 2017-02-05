Агент Шандао: «Моего клиента ждут команды из MLS и Китая, но он хочет остаться в России»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Бразильский футболист махачкалинского «Анжи» Шандао планирует продолжить карьеру в РФПЛ. Об этом сообщил агент игрока Ролим Кармо. 

«Интерес к Шандао действительно есть. Сейчас мы ждем официальных предложений от любых клубов. У моего клиента есть возможность продолжить карьеру в клубах MLS и Китая. Однако Шандао хочет остаться в России.

Пока официальных предложений от клубов РФПЛ не поступало. Если они появятся, будем рассматривать их в первую очередь», — Кармо.

Напомним, новый владелец «Анжи» Осман Кадиев заявил о продаже некоторых легионеров команды из-за проблем с финансами. За дагестанский клуб 28-летний защитник сыграл 8 матчей и результативными действиями не отметился.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Р-Спорт

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