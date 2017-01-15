Агент Сальваторе Боккетти: «Мы близки к завершению переговоров со «Спартаком»

Андреа д’Амико, агент футболиста «Спартака» Сальваторе Боккетти, сказал, что его клиент хочет остаться в столичном клубе. Действующее соглашение 30-летнего защитника с «красно-белыми» рассчитано до лета 2017 года.

«Переговоры со «Спартаком» все еще идут, но мы уже близки к завершению. «Красно-белые» — приоритет для Сальваторе», — заявил д’Амико.

Ранее сообщалось об интересе к итальянцу со стороны «Галатасарая».

Напомним, что в нынешнем розыгрыше чемпионата России Боккетти провел 11 матчей, в которых отметился одним голом и результативной передачей.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс