Агент Сальваторе Боккетти: «Мы близки к завершению переговоров со «Спартаком»

Андреа д’Амико, агент футболиста «Спартака» Сальваторе Боккетти, сказал, что его клиент хочет остаться в столичном клубе. Действующее соглашение 30-летнего защитника с «красно-белыми» рассчитано до лета 2017 года.
«Переговоры со «Спартаком» все еще идут, но мы уже близки к завершению. «Красно-белые» — приоритет для Сальваторе», — заявил д’Амико.
Ранее сообщалось об интересе к итальянцу со стороны «Галатасарая».
Напомним, что в нынешнем розыгрыше чемпионата России Боккетти провел 11 матчей, в которых отметился одним голом и результативной передачей.
Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-Экспресс