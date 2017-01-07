Агент Роберта Левандовски: «За переход моего клиента в китайский клуб «Бавария» получила бы 250 миллионов евро»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Стали известны детали несостоявшегося перехода нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовски в команду Китайской Суперлиги. Об этом сообщил агент польского футболиста Цезари Кухарски.

«Со мной связывался агент, который привозит звезд в китайский чемпионат. Если бы Левандовски решил переехать в команду с Дальнего Востока (название клуба не упоминается), он смог зарабатывать больше Тевеса. Да и «Бавария» получила бы за трансфер около 250 миллионов евро.

Но Роберт даже не рассматривал этот вариант. Для него важнее добиться успеха в Европе. Сейчас мой футболист не перейдет ни за какие деньги, но никогда не говори никогда», — подытожил Кухарски.

В мюнхенской команде 28-летний форвард выступает с 2014 года. В составе «Баварии» поляк дважды стал чемпионом Германии, а также завоевал Кубок и Суперкубок страны.

Фото: Global Look Press

Источник: SportoweFakty

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