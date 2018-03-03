Агент Погба: «У Погба нет никакой войны с Моуринью»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Моуринью Погба

Агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба Мино Райола поделился мнением о взаимоотношениях игрока с главным тренером команды Жозе Моуринью. Агент считает, что никакого конфликта нет.

«Если дела пойдут не очень хорошо, я сделаю свою работу и найду другое решение для клуба и игрока.

У Погба нет никакой войны с Моуринью. Поль хочет побеждать вместе с «Манчестер Юнайтед», – сказал Райола.

В этом сезоне Погба сыграл 18 игр, в которых забил три гола и отдал десять голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Криштиану Роналду

Жозе Моуринью одобрил возвращение Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Жозе Моуринью продлил контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2020 года

Лига Европы. «Спартак» — «Атлетик» — 1:3. Москва. «Открытие Арена». 15 февраля 2018 г.

Провал «Спартака», подвиг «Локомотива», потеря «Зенита». Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 