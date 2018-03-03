Агент Погба: «У Погба нет никакой войны с Моуринью»

Агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба Мино Райола поделился мнением о взаимоотношениях игрока с главным тренером команды Жозе Моуринью. Агент считает, что никакого конфликта нет.

«Если дела пойдут не очень хорошо, я сделаю свою работу и найду другое решение для клуба и игрока.

У Погба нет никакой войны с Моуринью. Поль хочет побеждать вместе с «Манчестер Юнайтед», – сказал Райола.

В этом сезоне Погба сыграл 18 игр, в которых забил три гола и отдал десять голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal