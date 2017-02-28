Агент Олега Шатова: «Футболисты «Зенита» не любят и не понимают своего тренера»

Футбольный агент Кахор Муминов прокомментировал работу Мирчи Луческу в «Зените» и сказанные им слова в адрес Олега Шатова, интересы которого Муминов представляет. После поражения от «Андерлехта» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы (0:2) Луческу сказал, что Шатов и Кокорин должны задуматься по поводу своей игры.

«Это такие методы тренера по управлению коллективом. Кто-то дает интервью и высказывается на пресс-конференциях, кто-то поступает по-другому. Нам импонирует, когда тренер берет ответственность, в том числе на себя. Мирча пока такого ни разу не сделал. Как в “Зените”, так и, помнится, в “Шахтёре”. Замечу следующее. Гус Хиддинк, Лучано Спаллетти, Леонид Слуцкий, Андре Виллаш-Боаш, Фабио Капелло — это тренеры, у которых Шатов был основным, где-то даже любимым футболистом. Так? То есть Олег — это не игрок только одного наставника. Здесь не та история. Разные по своей философии, возрасту, стилистике тренеры, работавшие в России, не просто доверяли Шатову, а делали на него ставку.

Мирча вот так предпочитает управлять коллективом. Это его право. Мне бы хотелось услышать более глубокий анализ игры Олега в той встрече. Шатов провел очень плохой матч в Брюсселе, здесь спорить бессмысленно. Впрочем, как и вся команда. Но не пришла ли пора задать вопросы, которые люди почему-то до сих пор либо стесняются, либо не додумываются задать?

Что происходило с предсезонной подготовкой Луческу? Почему все игроки перманентно жалуются на усталость? И вообще, какой был план на игру в Брюсселе? Имелся ли план Б? Это всетренерские вопросы, тут я могу рассуждать только лишь как болельщик. И ответ даст только чемпионат. А вот вопросы коммуникаций с игроками мне более понятны, и здесь я осмелюсь сказать — футболисты не любят и не понимают своего тренера. И не будут играть за него. Они сейчас играют за город, за “Зенит”, за болельщиков. И тут я не разделяю — об иностранцах мы говорим или о русских. Осмелюсь предположить, что и тренер не любит своих игроков. Это же очевидно. Этим и обусловлены постоянные нападки после неудачных игр. Игроки для него функции, он в своих глазах всегда прав. Это такая модель. В этом нет ничего страшного. Мирча слишком долго работал в низкоконкурентной среде, в чемпионате, где всего три-четыре игры высокого накала. Хочу ошибиться, но минус пять от “Спартака” и вылет от слабого “Андерлехта” — следствие этого явления.

Вы знаете, не только Олег Шатов любит, когда его любят. Уж извините за тавтологию. Миром правит любовь, и футболом в частности! Наибольших успехов добиваются те тренеры, которые во главу угла своей работы ставят именно любовь к подопечным. Другое дело — форма проявления этого чувства может быть разной. Может быть брутальной, а может, наоборот, отеческой, как у Клоппа. Приведу один пример. Олег перенес операцию по поводу застарелой травмы. До этого он играл с травмой больше года, практически без отпусков. Вызовы в сборную и еврокубки не оставляли ему времени для лечения. Притом что в прошлом году в Лиге чемпионов Шатов забил три гола и отдал две результативные передачи. Серьезный показатель. Его все время вызывали в сборную. Все тренеры не подвергали сомнению его уровень. В итоге клуб решил прооперировать Олега, чтобы он вернулся в строй к первому сбору.

Но когда он приехал после операции на базу, Луческу даже не то что не подошел к нему, не узнал о его состоянии, но даже с ним не поздоровался. Более того, скажу вам, не подошел он к Олегу и на первом сборе в Эмиратах. На контрасте — Хиддинк бы обязательно обнял игрока, пошутил. Голландец к каждому находил особый подход. Для него это вообще не было проблемой. Этакий отец солдату. Мирча — другой. Особенно обидно было Олегу, когда он лежал в Финляндии после операции в палате, на соседней койке лежал прооперированный игрок “Зенита-2”. Так тому три раза на дню звонил Радимов, справлялся о здоровье», — рассказал Муминов.

Фото: Global Look Pre

Источник: Спорт-экспресс