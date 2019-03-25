Агент Олег Шигаев: «В апреле Кокорин и Мамаев выйдут на свободу. Общество к этому готовят»

Футбольный агент Олег Шигаев считает, что в апреле игроки Александр Кокорин и Павел Мамаевокажутся на свободе. Сейчас спортсмены отбывают арест ввиду обвинений по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».

«8 апреля выйдут на свободу. Если уж и Дмитрий Киселев, который громче всех визжал, что надо сажать, переобулся… Готовят общество к выходу на свободу», – написал агент в социальной сети.

Шигаев – генеральный директор агентства «FM Sports Agency», которое, в частности, представляет интересы Игоря Смольникова.

Кокорин и Мамаев, как полагает следствие, осенью напали на двух человек в Москве.

Фото: Global Look Press

Источник: Твиттер Олега Шигаева